إدارة الفيصلي تتجه لتقديم شكوى رسمية ضد أحداث تأخير مباراة الاتحاد والباطن

كشفت مصادر إعلامية محلية أن إدارة نادي الفيصلي ستتقدم بشكوى رسمية ضد أحداث تأخير مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة، التي اتخذت فيها "الانضباط" عقوبة التغريم المالي.
وعاقبت لجنة الانضباط نادي الباطن بدفع غرامة مالية قدرها (15.000)؛ لتأخُّر لاعبيه عن الدخول إلى أرضية الملعب في مباراة الاتحاد ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحترفين؛ ما أدى إلى تأخُّر بداية الشوط الثاني.
يُشار إلى أن مباراة الاتحاد والباطن انتهت إلى التعادل السلبي، وهي النتيجة التي ضمنت بقاء الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، وهبوط الفيصلي الذي خسر أمام الهلال في يوم الحسم إلى الدرجة الأولى.
وأكدت أن الفيصلي يطالب بتطبيق النظام في اللائحة على غرار ما حدث للوحدة في مباراته الشهيرة ضد التعاون قبل سنوات عدة.
كما ناشدت إدارة الفيصلي وزير الرياضة التحقيق بالأحداث التي سبقت الجولة الأخيرة، وتغيير طواقم التحكيم الأجنبية إلى سعودية، وفقًا لما ذكرته "الشرق الأوسط".
فيما قالت مصادر موقع "كورة" أن الأمر يتعلق بأمور فنية أخرى، سيعزز بها الفيصلي اعتراضه على المباراة، وليس كما يشاع عن اعتراضه على تأخُّر نزول الباطن للملعب في الشوط الثاني لمدة 5 دقائق؛ وهو ما أضر بعدالة المنافسة؛ إذ بات يعلم نتيجة مباريات منافسيه.