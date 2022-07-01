إدارة الفيصلي تتجه لتقديم شكوى رسمية ضد أحداث تأخير مباراة الاتحاد والباطن

يُشار إلى أن مباراة الاتحاد والباطن انتهت إلى التعادل السلبي، وهي النتيجة التي ضمنت بقاء الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، وهبوط الفيصلي الذي خسر أمام الهلال في يوم الحسم إلى الدرجة الأولى.