إدارة الفيصلي تتكفل بتقديم 6 آلاف تذكرة مجانية في مباراة الاتفاق

أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج تكفُّلها بتقديم 6 آلاف تذكرة أفراد وعائلات "مجانية" للجماهير "الفيصلاوية" في لقاء الفريق أمام الاتفاق في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشفت إدارة النادي أنه سيتم توزيع التذاكر أمام بوابات ملعب مدينة المجمعة الرياضية من قبل أعضاء مجلس الجمهور.
كما كشفت الإدارة عن الفعاليات المصاحبة للمباراة، والتي تضمنت العديد من الألعاب والمسابقات، إضافة إلى تقديم هدايا عينية، ناهيك عن الجوائز التي تقدمها وزارة الرياضة للجماهير الحاضرة، وهي عبارة عن سيارة وجهاز جوال وكرة المباراة.
وسيواجه الفيصلي نظيره الاتفاق يوم غد السبت في مباراة غاية في الأهمية للفريقين اللذين يبحثان عن الهروب من شبح الهبوط؛ حيث يحتل عنابي سدير حاليًّا المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، في المقابل يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.