إدارة الفيصلي تتكفل بتقديم 6 آلاف تذكرة مجانية في مباراة الاتفاق

كما كشفت الإدارة عن الفعاليات المصاحبة للمباراة، والتي تضمنت العديد من الألعاب والمسابقات، إضافة إلى تقديم هدايا عينية، ناهيك عن الجوائز التي تقدمها وزارة الرياضة للجماهير الحاضرة، وهي عبارة عن سيارة وجهاز جوال وكرة المباراة.