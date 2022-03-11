إدارة الكرة النسائية تختتم دورة الرخصة التدريبية B الأولى

من جانبها أكّدت مونيكا ستاب على أن إقامة هذه الدورة تعد خطوة كبرى في مسيرة كرة القدم النسائية، مشيرةً في حديثها بعد ختام الدورة: "الخطط الفنية التي يعمل عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بإدارة الكرة النسائية، تهدِفُ إلى الوصول إلى أعداد أكبر على مستوى المدرّبات، وهذا يتحقق الآن من خلال تدرّج المدربات بدورات تدريبية تصاعدية، إذ بدأنا بدورات من فئة (D)، وبعد ذلك فئة (C) وحاليًا نحن في ختام أولى نسخ دورات فئة (B)، وقريبًا نسعى الوصول إلى فئة (A)، وفئة (PRO)."