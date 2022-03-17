إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعلن عن برنامج رمضان للناشئات

كشفت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن برنامج رمضان لكرة القدم للناشئات، الذي ينطلق خلال الفترة من 4 وحتى 23 أبريل المقبل في جدة والرياض، تحت إشراف الألمانية مونيكا ستاب مدربة المنتخب السعودي للسيدات.
ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كرة القدم واكتشاف المواهب، وسيستمر على مدى ثلاثة أيام أسبوعيًا: السبت، الاثنين، والأربعاء، من الساعة 9 إلى 11، على أرض ملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض، وملعب حي المرجان في جدة.
يذكر أن برنامج كرة القدم الرمضاني للناشئات يتيح التسجيل للسعوديات وغير السعوديات ومواليد السعودية.