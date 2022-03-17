إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعلن عن برنامج رمضان للناشئات

ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كرة القدم واكتشاف المواهب، وسيستمر على مدى ثلاثة أيام أسبوعيًا: السبت، الاثنين، والأربعاء، من الساعة 9 إلى 11، على أرض ملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض، وملعب حي المرجان في جدة.