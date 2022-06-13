إدارة النصر تسابق الزمن للتعاقد مع أفضل الصفقات

تسعى إدارة النصر في الوقت الحالي البحث عن أفضل الصفقات في عالم حراسة المرمى والتدريب استعدادًا للموسم الجديد .
وبحسب تقارير إعلامية فإن إدارة النصر برئاسة مسلى آل معمر تتفاوض مع العديد من المدربين والحراس في الفترة الماضية لاختيار الأفضل للموسم المقبل .
تقارير كشفت عن أن إدارة النصر اقتربت من التوقيع مع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى نادي الفيحاء، للموسم الصيفي المقبل.
وبحسب التقارير فإن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع ستويكوفيتش على أن يتم الإعلان بعد نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد الحارس مع الفيحاء بنهاية شهر يونيو 2022.
تقارير أخرى قالت إن نادي النصر اقترب من ضم اليوناني أليكساندروس باسكالاكيس حارس نادي باوك اليوناني حيث قدم النصر عرضًا قدر بـ 1.8 مليون يورو، لمدة 3 مواسم.
ودخل أيضًا النصر بقوة في مفاوضات مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد فسخ عقده مع الأهلي المصري .
وقالت صحيفة "heber7" التركية إن النصر قدم عرضًا ضخمًا للمدرب التركي سيرجين يالتشين بلغت قيمته 5 ملايين يورو سنويًا .
كما تواصل النصر مع البرتغالي باولو فونسيكا، المدرب السابق لفريق روما الإيطالي، والبالغ من العمر 49 عامًا، لتولي قيادة الفريق الفنية للموسم المقبل.
ويعاني النصر بسبب تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع المنافسة على جميع المسابقات، مع احتلال المركز الثالث، في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين برصيد 55 نقطة.