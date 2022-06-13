إدارة النصر تسابق الزمن للتعاقد مع أفضل الصفقات

تسعى إدارة النصر في الوقت الحالي البحث عن أفضل الصفقات في عالم حراسة المرمى والتدريب استعدادًا للموسم الجديد .

وبحسب تقارير إعلامية فإن إدارة النصر برئاسة مسلى آل معمر تتفاوض مع العديد من المدربين والحراس في الفترة الماضية لاختيار الأفضل للموسم المقبل .