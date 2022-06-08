إدارة النصر رداً على بيان الكفاءة المالية: ديوننا 27 مليون ريال وليس 36

وقال المهيدب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح التالي: المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال، وذلك بعد خصم التالي:

3,400,000 سددت في 1 يونيو 2022، و 5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي".