إدارة النصر رداً على بيان الكفاءة المالية: ديوننا 27 مليون ريال وليس 36

أكد الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر أن الالتزامات المالية على ناديه الواجبة السداد هي 27 مليون ريال وليست 36 مليوناً كما أعلنته قبل قليل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة.
وقال المهيدب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح التالي: المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال، وذلك بعد خصم التالي:
3,400,000 سددت في 1 يونيو 2022، و 5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي".
وأضاف: "سيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك".
وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة أصدرت مساء اليوم الأربعاء الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت اللجنة أن الالتزامات المالية على نادي النصر بلغت " 36،129،527" ريالاً سعودياً."