إرتفاع الحرارة يغيب "البريكان" عن السفر مع الأخضر إلى الإمارات

يذكر أن الأخضر سيخوض في شهر مارس الجاري الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، وستقام المواجهة على ملعب الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.