إرتفاع الحرارة يغيب "البريكان" عن السفر مع الأخضر إلى الإمارات

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ولم يرافق مهاجم الأخضر "فراس البريكان" البعثة، بعد أن اشتكى من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وظهرت نتيجة فحص "كوفيد19" التي أجريت له سلبيتها، وعليه تم إبقاء اللاعب تحت المراقبة الطبية بالرياض بإشراف اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لمتابعة الحالة والرفع بالتقارير اليومية لإدارة المنتخب.
يذكر أن الأخضر سيخوض في شهر مارس الجاري الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، وستقام المواجهة على ملعب الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.
وسيجري الأخضر مساء اليوم السبت حصة تدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" عند الساعة 7:00 مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية "الأول - 19 نقطة" ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات: اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان، وفيتنام.