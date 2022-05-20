إصابة الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب السعودي والنصر السابق بمرض الزهايمر

كشفت تقارير صحافية، يوم الجمعة، عن إصابة المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا بمرض الزهايمر.
وأعلن المدرب السابق للمنتخب السعودي ونادي النصر في أكتوبر من العام الماضي، اعتزاله التدريب بسبب مشاكل صحية، وسرعان ما تلقى رسائل دعم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب تقرير موقع "غلوبو" البرازيلي: فإن المدرب البالغ من العمر 64 عامًا يعاني من الخلط في الألوان وحتى ترتيب الوجبات، وذلك بسبب المرض الذي يؤثر على الذاكرة بشكل تدريجي والوظائف العقلية الأخرى.
وقاد باوزا النصر السعودي في 2009، كما أشرف على تدريب عدة أندية، إضافة إلى منتخب الأرجنتين والإمارات، وكانت تجربته التدريبية الأخيرة على مستوى المنتخبات مع السعودية.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في 22 نوفمبر من عام 2017 إنهاء ارتباطه بالمدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا قبل نحو أسبوع على قرعة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.