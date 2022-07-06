إضافة لغة الضاد وفقًا لتوجيهات النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.. العربية من بين اللغات العشرة لـFIFA+

أضحت اللغة العربية لغة رسمية لمنصة FIFA+ مُستهدفة أكثر من 300 مليون عاشقٍ لكرة القدم من المتحدثين بلغة الضاد في جميع أنحاء العالم.
وتزامنت هذه المناسبة مع إصدار وثائقيين جديدين لأيقونتين عالميتين؛ أولهما حول محمد صلاح ومدى تأثيره في كرة القدم العالمية، وثانيهما لسد المرمى المنيع علي الحبسي ومسيرته خلف الكواليس من ملاعب عُمان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا أصبحت المنصة الأكبر لكرة القدم العالمية متاحة على FIFA+ بعشر لغات، فإضافة للعربية كانت المنصة قد أطلقت كلًّا من: البهاسا والإيطالية واليابانية والكورية الشهر الماضي، بعد أن صدرت أول مرة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبرتغالية.
وجاءت هذه الإضافة للغة الضاد وفقًا لتوجيهات النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اعتمادها كلغة رسمية في FIFA بداية السنة الجارية.
وقال مدير محتوى FIFA+ جيمس مارلي بهذا الخصوص: "يتمتع الوطن العربي بتراث لا يستهان به من قصص كرة القدم، وبوجود اللغة العربية في المنصة فقد أصبح محتوى FIFA+ في متناول كل القرّاء في المنطقة، كما أننا سنستقطب بهذه الإضافة الرائعة مزيدًا من الجماهير العالمية للاطلاع على روايات اللعبة المذهلة، وقد استهللنا هذا الإطلاق بوثائقي حول الأيقونة العالمية محمد صلاح، وآخر حول علي الحبسي، في انتظار مزيد من البرامج حول مختلف أصناف اللعبة، ومن المستوى الشعبوي إلى الاحترافي، خاصة وأننا نتجه نحو كأس العالم FIFA في قطر".