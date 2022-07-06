إضافة لغة الضاد وفقًا لتوجيهات النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.. العربية من بين اللغات العشرة لـFIFA+

وقال مدير محتوى FIFA+ جيمس مارلي بهذا الخصوص: "يتمتع الوطن العربي بتراث لا يستهان به من قصص كرة القدم، وبوجود اللغة العربية في المنصة فقد أصبح محتوى FIFA+ في متناول كل القرّاء في المنطقة، كما أننا سنستقطب بهذه الإضافة الرائعة مزيدًا من الجماهير العالمية للاطلاع على روايات اللعبة المذهلة، وقد استهللنا هذا الإطلاق بوثائقي حول الأيقونة العالمية محمد صلاح، وآخر حول علي الحبسي، في انتظار مزيد من البرامج حول مختلف أصناف اللعبة، ومن المستوى الشعبوي إلى الاحترافي، خاصة وأننا نتجه نحو كأس العالم FIFA في قطر".