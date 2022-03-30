إطلاق مسمى "الرحلة" على الكرة الرسمية لمباريات مونديال "قطر 2022"

وقال مدير التسويق في "الفيفا" جان فرانسوا باثي عن خصائص الكرة: "توفر النواة السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة لدقة الارتداد، أما السطح فيتألف من جلد اصطناعي محكم ومكون من 20 قطعة بتصميم جديد، يساعد في تحسين دقتها واستقرارها أثناء الطيران".