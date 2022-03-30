إطلاق مسمى "الرحلة" على الكرة الرسمية لمباريات مونديال "قطر 2022"

"الرحلة" هو المسمى الجديد للكرة الرسمية لمباريات مونديال "قطر 2022" في كرة القدم الذي ينطلق في نهاية نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" اليوم الأربعاء.
وقال "الفيفا" في بيان: إن الشركة المصنعة للمنتجات الرياضية، كشفت عن الكرة الرسمية لكأس العالم "قطر 2022" ولقّبتها باسم "الرحلة"، وهي الكرة الرابعة عشرة على التوالي التي تصنعها تلك الشركة لكأس العالم.
وتتسم كرة مونديال قطر بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.
وذكر "الفيفا" في بيانه، أن الكرة لقبت بـ"الرحلة"؛ لأنها مستوحاة "من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلَمها الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية للبلد المضيف لكأس العالم والانتشار المستمر للعبة".
وعلى صعيد الاستدامة، تعد "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تصنع حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.
وبحسب "الفيفا"، صممت كرة "الرحلة" باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل الشركة المصنعة وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها.
وقال مدير التسويق في "الفيفا" جان فرانسوا باثي عن خصائص الكرة: "توفر النواة السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة لدقة الارتداد، أما السطح فيتألف من جلد اصطناعي محكم ومكون من 20 قطعة بتصميم جديد، يساعد في تحسين دقتها واستقرارها أثناء الطيران".