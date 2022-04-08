إعلان التشكيلة الرسمية لفريقي الشباب ومومباي سيتي الهندي ضمن دوري الأبطال

فيما ضمت تشكيلة فريق مومباي سيتي الهندي في المباراة كلًّا من: بوريا لاتشينا، راهول بيكي، ميهتاب سينغ، فيكرام بارتاب، كاسيو غابرييل، أحمد جحوح، مرتضى فال، بيبين سينغ، لاليانزوالا تشانغتي، لالينغماويا، ماندار راو ديساي.