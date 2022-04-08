إعلان التشكيلة الرسمية لفريقي الشباب ومومباي سيتي الهندي ضمن دوري الأبطال

أعلن الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب القائمة الأساسية لمباراة فريقه مع مومباي سيتي الهندي، يوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي :
حراسة المرمى: فواز القرني.
خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد شراحيلي، حسان تمبكتي، عبدالله الشامخ.
خط الوسط: حسين القحطاني، دي باولا باولينهو، إيفر بانيغا، نواف العابد، هتان باهبري.
خط الهجوم: كارلوس جونيور.
فيما ضمت تشكيلة فريق مومباي سيتي الهندي في المباراة كلًّا من: بوريا لاتشينا، راهول بيكي، ميهتاب سينغ، فيكرام بارتاب، كاسيو غابرييل، أحمد جحوح، مرتضى فال، بيبين سينغ، لاليانزوالا تشانغتي، لالينغماويا، ماندار راو ديساي.