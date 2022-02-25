إقبال ضعيف على شراء تذاكر "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي

كشفت أرقام موقع "مكاني" المتخصص ببيع تذاكر المباريات إقبالًا ضعيفًا على شراء تذاكر مباراة "ديربي جدة"، وذلك قبل 22 ساعة على الموعد المتبقي للشراء .

حيث أظهرت الأرقام بيع أكثر بقليل من 9 آلاف تذكرة فقط من تذاكر قمة مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تجمع قطبي مدينة جدة الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غد السبت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة الساعة التاسعة مساءً.

ويتفوق الأهلي في مواجهات الديربي أمام غريمه التقليدي الاتحاد، منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009، حيث التقيا في 27 مباراة، انتصر الأهلي في 11 مقابل 8 للاتحاد وتعادلا في 8 مباريات.

يشار أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بـ 48 نقطة، في حين يقبع الأهلي بالمركز التاسع برصيد 25 نقطة.