"المنازعات" تقرر إيقاف اللاعب "كنو" 4 أشهر ومنع الهلال من التسجيل لفترتين وتعويض نادي النصر 27 مليون ريال

قررت غرفة فض المنازعات ردّ الدعوى المقدمة ضدّ نادي النصر من اللاعب محمد كنو لاعب الهلال مع إلزامه اللاعب محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره 27 مليون ريال.
كما قررت الغرفة إيقاف اللاعب محمد كنو لاعب الهلال عن المشاركة في المباريات الرسمية محلياً ودولياً لمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ صدور القرار، ومعاقبة نادي الهلال بالمنع من التسجيل لفترتين كاملتين ومتتاليتين ابتداء من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار، مع إلزام اللاعب محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأكدت غرفة فض المنازعات أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي والمدى الزمني للسداد (30) يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.