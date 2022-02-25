إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا وان

أعلنت بطولة العالم للفورمولا وان قرار الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الجمعة، إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى المقررة في سوتشي في 25 سبتمبر المقبل، على خلفية اجتياح روسيا جارتها أوكرانيا.

وجاء في بيان تم نشره "ناقشت مساء الخميس الفورمولا وان والاتحاد الدولي للسيارات فيا والفرق موقف رياضتنا، وتوصلنا إلى استنتاج، مع الأخذ في الاعتبار رأي جميع أصحاب المصلحة، أنه من المستحيل تنظيم جائزة روسيا الكبرى في ظل الوضع الحالي".

وتابع: "نتابع التطورات في أوكرانيا بحزن شديد وبذهول، ونأمل في التوصل إلى حلّ سريع وسلميّ للوضع الراهن".

وكان من المقرر أن يقام السباق الروسي الذي انضم إلى برنامج البطولة في عام 2014 في حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود في 25 سبتمبر المقبل، لكن القائمين على تنظيم البطولة أكدوا "استحالة" إقامة السباق في ظل "الأوضاع الحالية".

وفي وقت سابق اليوم أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى باريس بدلًا من سانت بطرسبورغ الروسية التي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/ أيار المقبل.