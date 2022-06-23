رياضة

إلى جانب الهلال والاتحاد.. النصر يكمل عقد رباعي بطولة السوبر السعودي

الفيحاء تأهل بصفته حامل كأس الملك
إلى جانب الهلال والاتحاد.. النصر يكمل عقد رباعي بطولة السوبر السعودي
أحمد سرور
أحمد سرور

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم عقد الفرق الأربعة المتأهلة لبطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد بعد أن حسم النصر الصراع مع الشباب على المركز الثالث.

وجاء تأهل النصر لكأس السوبر بعد أن حسم مواجهته، أمس الخميس، أمام الحزم 4/1 في ختام الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبلغ النصر النقطة 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن الشباب، قبل جولة من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم النصر للفيحاء بطل كأس الملك، ووصيف الكأس الهلال، بجانب الاتحاد الذي ضمن أحد المركزين الأول أو الثاني في الدوري.

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