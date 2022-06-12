"إنريكي": تتويج إسبانيا بالمونديال مُستبعد.. والبطولة ستكون محصورة بين منتخبين

وقال إنريكي ردًّا على سؤال لأحد الصحفيين حول توقعاته عن المرشح للفوز بلقب كأس العالم 2022، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية، الأحد: "تأتي الأرجنتين أولًا ثم المنتخب البرازيلي، فالفريقان متقدمان جدًّا على بقية الفِرَق التي ستلعب في البطولة"؛ حسب ما نقله موقع "فوتبول إسبانيا".