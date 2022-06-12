"إنريكي": تتويج إسبانيا بالمونديال مُستبعد.. والبطولة ستكون محصورة بين منتخبين

عبّر المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، عن صعوبة تتويج "لاروخا" بلقب كأس العالم المُقام في قطر صيف العام الجاري؛ متوقعًا أن تكون البطولة محصورة بين منتخبين.
وقال إنريكي ردًّا على سؤال لأحد الصحفيين حول توقعاته عن المرشح للفوز بلقب كأس العالم 2022، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية، الأحد: "تأتي الأرجنتين أولًا ثم المنتخب البرازيلي، فالفريقان متقدمان جدًّا على بقية الفِرَق التي ستلعب في البطولة"؛ حسب ما نقله موقع "فوتبول إسبانيا".
وتَطَرق إنريكي في حديثه لأداء المنتخب الإسباني الباهت في دوري الأمم الأوروبية، قائلًا وفق "سكاي نيوز عربية": "إذا توقع البعض منا الفوز في كل المباريات التي نخوضها؛ فإنهم لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم الحديثة. انظروا إلى فرنسا بطلة كأس العالم 2018 والفائزة بدوري الأمم 2021، ورغم هذا فقد حصلت على نقطتين من أول 3 مباريات في البطولة".
وعن إشراك مهاجم برشلونة "أنسو فاتي" الذي لم يلعب مع إسبانيا منذ أكتوبر 2020، في مباراة التشيك، قال إنريكي: "ليس لديّ شك في أنه سيعود إلى مستواه.. إنه لاعب فريد في علاقته بالتهديف الجيد".
وأشاد إنريكي بموهبة جافي الذي لعب في جميع المباريات الثلاث الافتتاحية لدوري الأمم؛ لكنه قال إن "لديه الكثير لتحسينه داخل وخارج الملعب".
وتأمل إسبانيا، بطلة مونديال 2010، في أن تقدم عرضًا قويًّا بكأس العالم المقبل، بعد خروج المنتخب المخيب من دور المجموعات في نسخة 2014 في البرازيل، والدور الثاني من نسخة روسيا سنة 2018.