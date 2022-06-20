"إيغالو" يتمسّك بـ"الهلال" ويرفض عرض "بشكتاش"

كشفت تقارير صحفية تركية أن النيجيرى أوديون إيغالو لاعب "الهلال" قد رفض العرض المقدم له من نادي "بشكتاش" التركي للتعاقد معه في الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "haber7" التركية فإن "إيغالو" أبلغ "بشكتاش" أنه يريد مواصلة مسيرته مع "الهلال" في الفترة القادمة.
وبحسب تلك التقارير، فإن قرار اللاعب أحزن الجماهير التركية التي كانت ترغب بشدة في ضمّ المهاجم.
وانضم "إيغالو" لـ"الهلال" خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادى الشباب.
وتبلغ القيمة السوقية لـ"إيغالو" 3 ملايين يورو؛ حيث يتصدّر هدافي الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس المحترفين.