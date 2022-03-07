إيقاف لمباراة واحدة.. "الانضباط" تعاقب عبدالرزاق حمدالله قبل مواجهة "الهلال"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها بشأن العقوبة الموقّعة على اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي اتحاد جدة.
وكان حكم مباراة الاتحاد وضمك، في الدوري السعودي، أكد في تقريره عن المباراة أن "حمدالله" قد ارتكب سلوكًا غير رياضي تجاه لاعب الفريق المنافس.
ومن جانبها، خرجت لجنة الانضباط والأخلاق، لتؤكد على ثبوت مخالفة لاعب نادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، بعد ارتكابه سلوكًا غير رياضي تجاه أحد لاعبي فريق ضمك.
وعلى هذا الأساس، قررت لجنة الانضباط، إيقاف اللاعب المغربي لمدة مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحقّ له المشاركة فيها برفقة اتحاد جدة السعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.