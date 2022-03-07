إيقاف لمباراة واحدة.. "الانضباط" تعاقب عبدالرزاق حمدالله قبل مواجهة "الهلال"

وعلى هذا الأساس، قررت لجنة الانضباط، إيقاف اللاعب المغربي لمدة مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحقّ له المشاركة فيها برفقة اتحاد جدة السعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.