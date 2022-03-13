إيناس لقلالش تشارك في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وقالت لقلالش: "اعتدنا في السابق على مشاهدة البطولات العالمية وهي تقام في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يمكننا الآن مشاهدة أكبر البطولات العالمية وأشهر الأسماء في عالم القولف وهم يشاركون على أرض المملكة، وهو ما لم أتوقعه في السابق وبالأخص بالنسبة للبطولات النسائية، ورؤية هذا الأمر حالياً هو أمر رائع بالنسبة لمستقبل رياضة القولف ولجميع السيدات والفتيات في العالم العربي. هذه البطولة تُظهر أنه يمكن للمرأة العربية ممارسة الرياضات التنافسية بغض النظر عن خلفيتها والمكان الذي تنتمي إليه، وبمجموع جوائز ضخم يبلغ مليون دولار أمريكي لبطولات النساء والرجال، آمل أن يلهم ما يحدث هنا في المملكة جميع الدول الأخرى حول العالم لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في الرياضة".