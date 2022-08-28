فهد المولد ينهي علاقته مع الاتحاد.. ويوقع للشباب

كشفت مصادر إعلامية محلية عن توقيع إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع الدولي فهد المولد لاعب الاتحاد السابق يمتد إلى ثلاثة مواسم.
وقد أكد الإعلامي علاء سعيد المقرب من البيت الاتحادي انتهاء علاقة اللاعب الدولي السعودي فهد المولد مع ناديه الاتحاد ورحيله عن صفوف الفريق.
ونشر سعيد تغريدة مع صورة تجمعه مع الدولي السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "أوضح اللاعب فهد المولد في حديثي معه قبل قليل، عن انتهاء علاقته مع الاتحاد ورحيله عن صفوف الفريق، مقدمًا شكره الكبير لجماهير العميد".
وتأتي هذه التحركات عقب قرار مركز التحكيم الرياضي الأخير، بالاكتفاء بالمدة التي قضاها فهد من عقوبة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بإيقافه لمدة 18 شهرًا ابتداءً من مايو الماضي.