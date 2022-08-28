فهد المولد ينهي علاقته مع الاتحاد.. ويوقع للشباب

ونشر سعيد تغريدة مع صورة تجمعه مع الدولي السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "أوضح اللاعب فهد المولد في حديثي معه قبل قليل، عن انتهاء علاقته مع الاتحاد ورحيله عن صفوف الفريق، مقدمًا شكره الكبير لجماهير العميد".