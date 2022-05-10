ابتداءً من موسم 2024 - 2025.. (يويفا UEFA) يرفع عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقاً

من جهته، لفت رئيس اتحاد (يويفا UEFA) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين في تصريحٍ صحفي النظر إلى دور النظام الجديد في منح التوازن الحقيقي للبطولة عموماً، والنقلة التطويرية في ميزان المنافسة، إلى جانب ضمانه توفير إيرادات صلبة، ستستفيد منها الأندية المشاركة، ورابطات الدوري في الدول الأوروبية المشاركة، وعلى كرة القدم في مختلف أنحاء القارة العجوز.