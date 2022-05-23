"ابن جلوي" يترأس التنفيذي الخليجي.. وفضية لسيدات الدراجات

احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سلطان بن سعد، أمس الاثنين بالأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت2022"، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وأعضاء البعثة السعودية من إداريين ولاعبين ومدربين في الكويت.