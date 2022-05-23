"ابن جلوي" يترأس التنفيذي الخليجي.. وفضية لسيدات الدراجات

احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سلطان بن سعد، أمس الاثنين بالأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت2022"، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وأعضاء البعثة السعودية من إداريين ولاعبين ومدربين في الكويت.
من جانب آخر، رأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، أمس الاثنين الاجتماع الـ95 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، الذي أُقيم على هامش دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت.
وناقش الاجتماع تقارير اللجان العاملة في المكتب التنفيذي، إضافة للاطلاع على أبرز مستجدات دورة الألعاب القائمة في الكويت، وتعزيز العلاقات الدولية بين اللجان الخليجية واللجان الأولمبية العالمية عامة، واللجنة الأولمبية الأردنية خاصة، بحضور ناصر المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية.
قررت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الخليجية الثالثة تأجيل منافسات أمس الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، وترحيلها إلى اليوم الثلاثاء، باستثناء الألعاب المقامة وقت إعلان التأجيل.
وأقرت اللجنة العليا إقامة مباراة لكرة قدم الصالات للسيدات أمام الإمارات في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الواحدة ظهرًا، وأخضر السلة مع الكويت، وطائرة الأخضر مع الإمارات عند الخامسة عصرًا.
انتزع المنتخب السعودي للدراجات للسيدات الميدالية الفضية لسباق الفردي العام (60 كم) بحلوله ثانيًا في منافسات السباق الذي جرى صباح اليوم على جسر الشيخ جابر الصباح.
ومثَّل الأخضر في آخر منافسة لسيدات الدراجات بالدورة: نوف علي القحطاني، ومنيرة الدريويش، وأحلام الزيد، ودانية سمباوة، ومشاعل الحازمي، ونوف طهيف القحطاني.
وبفضية السيدات ارتفع رصيد السعودية إلى 36 ميدالية (8 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية).
وفي منافسات كرة الطاولة للفرق فاز الثلاثي علي الخضراوي وخالد الشريف وعبد العزيز بوشليبي على نظيره الإماراتي 3-0 في اللقاء الذي أقيم اليوم في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية.
وفي صالة النادي الكويتي للألعاب الشتوية خسر المنتخب السعودي للهوكي على الجليد أولى مواجهاته من المنتخب الإماراتي 1/ 5.
فاز لاعب المنتخب السعودي للتنس عبدالله الفرج على الكويتي حسين الشطي بمجموعتين دون مقابل (7-5، 6-3)، وذلك ضمن لقاءات دور الـ16 لمسابقة التنس للفردي المقامة على مجمع جابر العبد الله الدولي للتنس، كما فاز زميله سليمان القاسم لاعب المنتخب الإماراتي عبدالرحمن الجناحي بمجموعتين مقابل مجموعة.
وفي الدور نفسه تغلب عمار الحقباني على القطري عيسى شنان بمجموعتين نظيفتين (6-0، 6-2)، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها شقيقه سعود على البحريني يوسف قائد.
وفي مسابقة الزوجي فاز الثنائي عبدالله الفرج وعمر أحمد على ثنائي البحرين بمجموعتين دون مقابل (6-3، 6-0).
وتُستكمل عند الرابعة من عصر اليوم منافسات فردي التنس بمواجهة سعودية خالصة في الدور ربع النهائي بين عبد الله الفرج وعمار الحقباني، وفي التوقيت نفسه سيلتقي سعود الحقباني بالكويتي عبدالحميد مبارك.
حقق لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية ياسر الحارثي المركز الرابع في لعبة فيفا، بخسارته في نصف النهائي أمام لاعب الإمارات 0-2.
وفي البادل يفتتح أخضر الرجال والسيدات أول لقاءاتهما بالدورة أمام المنتخب الكويتي عند الرابعة عصرًا للسيدات والخامسة عصرًا للرجال في نادي اليرموك.
ويمثل الأخضر في الدورة عمر الثاقب وفهد السعد وسطام الشهراني وعبد الرحمن العزام ومساعد العزام وحسن العبد الله وأحمد الملحم وعمر عبده، وسارة سلهب ورغدة وثلان ورنا الشهري ونورة السليمان وأريج فارس ونجوى سلهب.
تُقام عند الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء منافسات الجودو لأوزان تحت 60كجم وتحت 66كجم وتحت 73 كجم، فيما تقام منافسات أوزان تحت 81 كجم وتحت 90 كجم وتحت 100كجم وفوق 100 كجم عند السادسة مساء على صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
يختتم عند السادسة والنصف من صباح اليوم دراجو الأخضر مشاركتهم بالدورة بسباق الفردي العام (80-100كم) على جسر الشيخ جابر الصباح.