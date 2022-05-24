"ابن جلوي" يتوِّج طاولة الأخضر بالذهب.. وابنا الحقباني يقتربان من ذهب التنس

ويفتتح منتخب اليد مشواره أمام نظيره القطري عند الخامسة مساء، وفي الطاولة تنطلق منافسات فردي وزوجي الرجال صباحًا، وفي البادل تلتقي سيدات السعودية مع عُمان في مسابقة الفرق عند الرابعة عصرًا، ويواجه الفريق السعودي للرجال نظيره الإماراتي عند الخامسة عصرًا، وتختتم مسابقة الألعاب الإلكترونية بمسابقة الرجال لدوري الأساطير بمواجهة السعودية والإمارات في نصف النهائي، وفي الكرة الطائرة تلتقي السعودية بالكويت عند السابعة مساء، ويشارك منتخب الجودو في الأدوار التمهيدية لأوزان 81كجم و90 كجم و100كجم و+100كجم، فيما يلتقي أخضر الهوكي نظيره البحريني عند الثالثة والنصف عصرًا، وفي نصف نهائي فردي التنس يلتقي سعود الحقباني شقيقه عمار الحقباني عند الرابعة عصرًا، وعند السادسة والنصف يواجه الثنائي عمار وسعود المنتخب الكويتي في نصف نهائي الزوجي.