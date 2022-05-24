"ابن جلوي" يتوِّج طاولة الأخضر بالذهب.. وابنا الحقباني يقتربان من ذهب التنس

توَّج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت2022"، الأمير فهد بن جلوي، المنتخب السعودي لكرة الطاولة، المكوَّن من: عبدالعزيز العباد وعلي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي وتركي المطيري وخالد الشريف، بالميدالية الذهبية لمنافسات الفِرق بعد فوزهم في المباراة النهائية على المنتخب القطري 3-0، التي أُقيمت مساء اليوم في ملاعب كرة الطاولة في اللجنة الأولمبية الكويتية.
وكان لاعبو المنتخبات السعودية قد رفعوا اليوم الثلاثاء حصيلة السعودية من الميداليات المتنوعة في الدورة الخليجية التي تستضيفها الكويت حتى نهاية مايو الحالي، بعد أن حقق لاعبوه 5 ميداليات، ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزيتين.
نال المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات برونزية المسابقة إثر الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الإمارات بنتيجة 4-1 من توقيع نورة إبراهيم ورغد مخيزن والبندري محمد ولين محمد؛ وقام الأمير فهد بن جلوي بتتويج الفريق.
حققت لعبة الجودو السعودية ثلاث ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الأول من المسابقة إثر تحقيق معتز خوجة فضية وزن 60 كجم، ومؤنس هوساوي فضية وزن 66 كجم، وسليمان حماد برونزية وزن 73 كجم على صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
وبهذه الميداليات ارتفع رصيد السعودية إلى 41 ميدالية (9 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية).
وفي التنس، ولأول مرة في مسيرتَيهما على مستوى المنافسات الخارجية، يلتقي الشقيقان عمار وسعود الحقباني في نصف نهائي فردي التنس؛ وذلك بعد فوز عمار على زميله عبدالله الفرج بمجموعتين دون مقابل، وتغلُّب سعود على الكويتي عبدالحميد محبوب بالنتيجة نفسها، وذلك في مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس.
كما تأهل الثنائي عمار وسعود إلى نصف نهائي الزوجي بعد فوزهما على ثنائي قطر عيسى شنان وموسى شنان بمجموعتين مقابل مجموعة.
وفي نصف نهائي كرة السلة خسر المنتخب السعودي أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 73-90 نقطة في المباراة التي جمعتهما في مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح.
وفي الكرة الطائرة فاز الأخضر على نظيره الإماراتي بثلاثة أشواط دون مقابل (25-18 و25-13 و25-19).
وفي افتتاح منافسات البادل خسر أخضر السيدات أمام الكويت 0-3، وهي النتيجة نفسها التي خسر بها الرجال أمام المنتخب الكويتي.
يشارك لاعبو المنتخبات السعودية غدًا الأربعاء في ثماني منافسات، هي: الألعاب الإلكترونية والبادل والهوكي على الجليد والجودو والتنس وكرة الطاولة والكرة الطائرة وكرة اليد.
ويفتتح منتخب اليد مشواره أمام نظيره القطري عند الخامسة مساء، وفي الطاولة تنطلق منافسات فردي وزوجي الرجال صباحًا، وفي البادل تلتقي سيدات السعودية مع عُمان في مسابقة الفرق عند الرابعة عصرًا، ويواجه الفريق السعودي للرجال نظيره الإماراتي عند الخامسة عصرًا، وتختتم مسابقة الألعاب الإلكترونية بمسابقة الرجال لدوري الأساطير بمواجهة السعودية والإمارات في نصف النهائي، وفي الكرة الطائرة تلتقي السعودية بالكويت عند السابعة مساء، ويشارك منتخب الجودو في الأدوار التمهيدية لأوزان 81كجم و90 كجم و100كجم و+100كجم، فيما يلتقي أخضر الهوكي نظيره البحريني عند الثالثة والنصف عصرًا، وفي نصف نهائي فردي التنس يلتقي سعود الحقباني شقيقه عمار الحقباني عند الرابعة عصرًا، وعند السادسة والنصف يواجه الثنائي عمار وسعود المنتخب الكويتي في نصف نهائي الزوجي.