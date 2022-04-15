اتحاد الإمارات لكرة القدم يقرر تعديل موعد نهائي كأس رئيس الدولة

وجاء اختيار الموعد الجديد دعمًا من اتحاد الكرة للمنتخب الإماراتي، ولتوفير فترة زمنية مناسبة لإعداده بالصورة المطلوبة قبل مواجهة نظيره الأسترالي في مباراة الملحق الآسيوي، التي ستقام يوم 7 يونيو في قطر؛ حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة منتخب بيرو يوم 14 من الشهر ذاته في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.