اتحاد الإمارات لكرة القدم يقرر تعديل موعد نهائي كأس رئيس الدولة

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تعديل موعد إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022، التي تجمع بين فريقي الوحدة والشارقة، لتقام يوم الجمعة الموافق 27 مايو المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بدلًا من الموعد السابق 11 مايو.
وجاء اختيار الموعد الجديد دعمًا من اتحاد الكرة للمنتخب الإماراتي، ولتوفير فترة زمنية مناسبة لإعداده بالصورة المطلوبة قبل مواجهة نظيره الأسترالي في مباراة الملحق الآسيوي، التي ستقام يوم 7 يونيو في قطر؛ حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة منتخب بيرو يوم 14 من الشهر ذاته في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات تنسيقية بين إدارتي المسابقات والمنتخبات الوطنية بالاتحاد الإماراتي ومسؤولي رابطة المحترفين الإماراتية، بحضور الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الإماراتي؛ وذلك للتشاور ووضع الأجندة المناسبة لمباريات الجولات المتبقية من دوري أدونك للمحترفين ولمعسكر المنتخب الذي سيقام يوم 24 مايو من دون لاعبي طرفي المباراة النهائية للمسابقة الأغلى؛ حيث سيلتحقون بتجمع الأبيض يوم 28 من ذات الشهر.