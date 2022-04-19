اتحاد السلة يصدر عدداً من العقوبات الانضباطية.. تعرف عليها

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرارات الانضباطية، وذلك على خلفية بعض الأحداث التي شهدتها المباريات في مختلف المسابقات.
أولاً: إيقـاف اللاعب أمجد عبدالوهاب مالك لاعب نـادي أحد ثلاث مباريات اعتباراً من 30/3/2022م وذلك بناء على تقرير حكم مباراة فريق أحد و فريق النصر ضمن دوري الناشئين لكرة السلة، بسبب التلفظ على حكام المباراة بألفاظ بذيئة والاعتراض على الحكام بطريقـة مبالغ فيها.
ثانياً: بعد الاطلاع على تقرير حكم مباراة فريق الفتـح و فريق الاتحاد ضمن تصفيـات كأس وزارة الرياضة يوم 2022-3-27م والمقامـة بالمدينة المنورة قـررت اللجنة التالي:
أ- إيقـاف اللاعب عبداللطيف التمار من نادي الفتـح 6 مباريات اعتباراً من بداية الموسم القادم من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة 2023-2022م بسبب محاولته التهجم والاعتداء اللفظي الصارخ على حكام المباراة.
ب- إيقـاف اللاعب علي الخضير من نادي الفتح 4 مباريـات اعتباراً من بداية الموسم القادم من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة 2023-2022م وذلك لمحاولة التهجم والاعتداء اللفظي على حكام المباراة ومحاولة الدخول لأرض الملعب من مقاعد البدلاء بطريقة غير لائقة.