اتحاد السلة يصدر عدداً من العقوبات الانضباطية.. تعرف عليها

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرارات الانضباطية، وذلك على خلفية بعض الأحداث التي شهدتها المباريات في مختلف المسابقات.