‬اتحاد الطائرة يعتمد لائحة 27.. ويستحدث بطولتي الناشئين والشباب

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة لائحة انتقالات اللاعبين فوق 27 عامًا ميلاديًّا بنظامها الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة الدكتور خالد الزغيبي.
وضمن إطار التركيز على الفئات السنية قرر المجلس استحداث بطولتي ممتاز الشباب "ب" وممتاز الناشئين "ب" بمشاركة ثماني فرق لكل بطولة، كما وافق على مشاركة عدد لاعبين اثنين من مواليد 2022 في دوري الشباب.
كما قرر اتحاد الطائرة إيقاف لاعب نادي الهداية جواد آل خواهر حتى إشعار آخر بسبب عدم الالتحاق بمعسكر منتخب الشباب الذي يستعد لبطولة غرب آسيا، التي ستقام في القطيف الشهر المقبل.
واستعرض المجلس أعمال اللجان العاملة خلال الموسم المنصرم، وأشاد الدكتور الزغيبي بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع اللجان التي أثمرت عن موسم ناجح بكل المقاييس، وطالب رئيس الاتحاد جميع اللجان والإدارة التنفيذية بمضاعفة الجهد حتى تتواصل النجاحات، وشدد على أهمية دور الأندية في استقطاب وتسجيل فرق السيدات للكرة الطائرة، خاصة في الفئات السنية.
وشكر أعضاء مجلس الإدارة على مساهمتهم الكبيرة في نجاح مشروع البراعم للعام الثاني على التوالي، وأثنى على جميع المنتمين للعبة من إدارات الأندية والمدربين والحكام، على تعاونهم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح برامج الاتحاد، وهنأ الحكمين الدوسري والهزيم على اجتيازهما دورة الحكام الدولية، واعدًا الجميع ببذل المزيد من العمل لتطوير جميع كوادر اللعبة.