‬اتحاد الطائرة يعتمد لائحة 27.. ويستحدث بطولتي الناشئين والشباب

وشكر أعضاء مجلس الإدارة على مساهمتهم الكبيرة في نجاح مشروع البراعم للعام الثاني على التوالي، وأثنى على جميع المنتمين للعبة من إدارات الأندية والمدربين والحكام، على تعاونهم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح برامج الاتحاد، وهنأ الحكمين الدوسري والهزيم على اجتيازهما دورة الحكام الدولية، واعدًا الجميع ببذل المزيد من العمل لتطوير جميع كوادر اللعبة.