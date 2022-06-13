اتحاد الطائرة: 15 سبتمبر المقبل موعد انطلاق بطولات ومسابقات الموسم الجديد

كشف الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عن برنامج بطولاته ومسابقاته للموسم الرياضي 2022-2023، حيث حددت اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد موعد الانطلاقة يوم الخميس 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م، على أن يتم الإعلان عن جداول المسابقات لجميع الفئات في وقت لاحق، والذي يتمثل بالدوري الممتاز والدرجة الأولى ودرجة الشباب ودرجة الناشئين، إضافة إلى بطولتي كأس النخبة وكأس الاتحاد التي تقام في ختام الموسم الرياضي.