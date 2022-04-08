اتحاد القدم: التعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات "مسموح"

وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف لها عن أحقية الأندية السعودية في التعاقد مع أي لاعب من الأندية الأوكرانية "خارج فترة الانتقالات"، حسب أنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وأنظمة الفيفا التي يطبقها الاتحاد، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال التعميم للأندية.