اتحاد القدم: التعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات "مسموح"

كشف تقرير إخباري اليوم الجمعة، عن تلقي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استفسارات من بعض أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالسماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات.
وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف لها عن أحقية الأندية السعودية في التعاقد مع أي لاعب من الأندية الأوكرانية "خارج فترة الانتقالات"، حسب أنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وأنظمة الفيفا التي يطبقها الاتحاد، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال التعميم للأندية.
وقال المسحل: "الأندية لديها 7 لاعبين أجانب، ولو اتفق أي نادٍ أو لاعب على فسخ العقد، فالنظام يسمح".
وأشار إلى أن "المتبقي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 5 جولات، والوقت قصير، ولم يتواصل معه أي نادٍ بشكل رسمي، وإنما كانت استفسارات عن الآلية والإجراءات".