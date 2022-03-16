اتحاد القدم يؤكد على استقلالية اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها، مشيراً إلى أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية وفق النظام الأساسي.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حساب الرسمي للإدارة الإعلام والاتصال: "إشارة إلى البيان الصادر عبر حساب نادي الاتحاد بتاريخ 16 مارس 2022 على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها.

وتابع البيان: "يشدد الاتحاد السعودي على ضرورة امتثال كل نادٍ ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، مشيراً في الوقت ذاته أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق القانونية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.

وكان نادي الاتحاد قد أصدر بياناً، أمس الثلاثاء، للتعبير عن غضبه من قرار لجنة الانضباط لإيقاف مديره التنفيذي حامد البلوي 4 مباريات بسبب تصريح إعلامي، طالب من خلاله بمناقشة حل لجنة الانضباط، والدعوة إلى عقد جمعية غير عمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.