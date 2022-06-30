اتحاد القدم يحتفي بالمدربين الوطنيين المنجزين في المنتخبات الوطنية والأندية

ومن أهم عناصر هذه الركيزة المدرب الوطني، لافتًا إلى أن الكرة السعودية شهدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإنجازات التي ساهم في تحقيقها المدرب الوطني، سواء على مستوى المنتخب الوطني الذي حقق تأهلًا مستحقًّا إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخ المنتخب الأولمبي، وكلا الإنجازين كانا بنتائج غير مسبوقة.