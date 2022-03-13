اتحاد القدم يردّ على ادعاءات لاعب الهلال السابق.. ويشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية

وتابع البيان: "عليه تؤكد إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القـدم عدم صحة أي من المعلومات التي جاءت في مقطع الفيديو، كما توضح أن اللجنة الفنية لم تتلقّ طلب تسجيل رسميًا من اللاعب صالح السلومي للدورة المذكورة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في الدورات التدريبية".