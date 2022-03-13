اتحاد القدم يردّ على ادعاءات لاعب الهلال السابق.. ويشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ادعاءات لاعب الهلال السابق صالح السلومي فيما يخص الترشح لدورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B).
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حساب إدارة الإعلام والاتصال على "تويتر": "إشارةً إلى ما ورد في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب السابق صالح السلومي بشأن ادعائه رفض ترشيحه لدورة الرخصة التدريبية الآسيوية (B.A) والاتهامات التي وجّهها للاتحاد السعودي لكرة القدم".
وتابع البيان: "عليه تؤكد إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القـدم عدم صحة أي من المعلومات التي جاءت في مقطع الفيديو، كما توضح أن اللجنة الفنية لم تتلقّ طلب تسجيل رسميًا من اللاعب صالح السلومي للدورة المذكورة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في الدورات التدريبية".
وأضافت: "كما توضح اللجنة الفنية أن مراحل التسجيل وفق الفترات الزمنية للدورات التدريبية تخضع لضوابط وإجراءات رسمية من خلال الموقع الإلكتروني".
وبيّن اتحاد القدم أن الإدارة القانونية لديه شرعت باتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة؛ حفظًا لحقوق الاتحاد وأعضائه، وذلك تجاه ما ورد من اتهامات باطلة ومضللة وليس لها أساس من الصحة.
واختتم البيان: "تجدد إدارة الإعلام والاتصال التأكيد على أن أبواب الاتحاد السعودي لكرة القدم بقنواته المختلفة مفتوحة للرد على كل الاستفسارات، واستقبال الشكاوى ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح.