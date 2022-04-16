"اتحاد القدم" يصدر بيانًا بخصوص تداول شكوى مقدمة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لكافة الأعراف القانونية بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى يتم الانتهاء من كافة تفاصيل القضية، وسعيًا من الاتحاد السعودي إلى توضيح بعض المفاهيم العامة التي تنطبق على مثل هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص تحديد اختصاص الاتحاد السعودي بالنظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها لاعبًا غير سعوديًا.