اتحاد القدم يعتمد عدد اللاعبين المحترفين الأجانب .. ويزيد عدد فرق دوري المحترفين .. تعرف على بقية التفاصيل

قرر مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد عدد اللاعبين غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل 2022 – 2023، كما قرر رفع عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 فريقًا ابتداءً من الموسم الرياضي 2024.
وأصدر اتحاد القدم اليوم عدة قرارات في اجتماعه الدوري جاءت على النحو التالي:
- اعتمد المجلس إنشاء مكاتب فرعية للاتحاد السعودي في 4 مناطق و "مرحلة أولى" في: مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم ، عسير.
- اعتماد آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 بالروزنامة الجديدة وبشكل استثنائي لموسم واحد لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من دوري أبطـال آسيا، وذلك في حال عدم صدور آلية أخرى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تخص المشاركة في هذه النسخة بنظامها الجديد، مع الأخذ في الاعتبار استكمال متطلبات التراخيص اللازمة للفرق للمشاركة في البطولة.
وتم اعتماد زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى (18) فريقًا ابتداءً من الموسم الرياضي 2023-2024 وذلك وفقًا للآلية التالية:
يهبط فريقان في موسم 2022-2023 إلـى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين مقابل صعود 4 فرق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويكون ذلك استثنائيًا لمدة موسم واحد، على أن تهبط بعد هذا الموسم 3 فرق وتصعد مثلها.
- اعتماد زيادة أندية دوري الدرجة الثالثة إلى (40) فريقًا تقسم إلى (4) مجموعات ابتداءً من الموسم الرياضي 2023 - 2024.
- اعتماد المجلس عدد اللاعبين غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل 2022 – 2023 على النحو التالي:
أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : 8 لاعبين غير سعوديين على أن تضم قائمة المباراة 7 منهم بحد أقصى، فيما يسمح للأندية بدءًا من موسم 2023 - 2024 بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة.
- دوري يلـو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين: 6 لاعبين غير سعوديين، مع ترك الحرية للأندية بتحديد هوية أحدهم (غير سعودي أو مواليد).
- دوري الدرجة الثانية: 4 لاعبين غير سعوديين، مع ترك الحرية للأندية بتحديد هوية أحدهم (غير سعودي أو مواليد).
- اعتمد اتحاد القدم مواعيد بداية المسابقات الكروية للموسم الرياضي 2022 - 2023
- تعديل عدد الصاعدين والهابطين بنهاية موسم 2022 - 2023 واعتماده لموسم 2023 - 2024 وما بعده .
- إلغاء أفضلية التسجيل خارج الأرض في مباريات خروج المغلوب من مباراتين ابتداءً من الموسم الرياضي 2022 - 2023 وتعديلها في لائحة المسابقات.
- الاطلاع على العـرض الفني لتنفيذ مشروع خط المرمى وتقنية الكشف التلقائي عن التسلل واعتماد البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على أن يتم تحديد بدء انطلاق التقنية لاحقًا.