اتحاد القدم يعتمد عدد اللاعبين المحترفين الأجانب .. ويزيد عدد فرق دوري المحترفين .. تعرف على بقية التفاصيل

- اعتماد آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 بالروزنامة الجديدة وبشكل استثنائي لموسم واحد لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من دوري أبطـال آسيا، وذلك في حال عدم صدور آلية أخرى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تخص المشاركة في هذه النسخة بنظامها الجديد، مع الأخذ في الاعتبار استكمال متطلبات التراخيص اللازمة للفرق للمشاركة في البطولة.