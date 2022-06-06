اتحاد القدم يوضح آلية نظام كأس السوبر .. بعد مشاركة 4 فرق

وكان الاتحاد السعودي أكد أن النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي جاء بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية، بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.