رياضة

اتحاد القدم يوضح آلية نظام كأس السوبر .. بعد مشاركة 4 فرق

اتحاد القدم يوضح آلية نظام كأس السوبر .. بعد مشاركة 4 فرق
كأس السوبر السعودي
سبق
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين ، عن آلية النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي وذلك ابتداءً من النسخة المقبلة 2022-2023.

مشاركة 4 فرق

وبحسب اتحاد القدم، فإن البطولة بشكلها المستحدث تُلعب بمشاركة 4 فرق؛ هم بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه بطل الدوري وصيف كأس الملك، في حين يواجه بطل كأس الملك وصيف الدوري.

نظام البطولة

بين اتحاد القدم أنه في حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة تحدد المواجهات.

وستُلعب البطولة من 3 مباريات هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وكان الاتحاد السعودي أكد أن النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي جاء بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية، بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الاتحاد السعودي لكرة القدم
كأس الملك
كأس خادم الحرمين الشريفين
كأس السوبر السعودي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org