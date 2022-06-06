اتحاد القدم يوضح آلية نظام كأس السوبر .. بعد مشاركة 4 فرق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين ، عن آلية النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي وذلك ابتداءً من النسخة المقبلة 2022-2023.
وبحسب اتحاد القدم، فإن البطولة بشكلها المستحدث تُلعب بمشاركة 4 فرق؛ هم بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه بطل الدوري وصيف كأس الملك، في حين يواجه بطل كأس الملك وصيف الدوري.
بين اتحاد القدم أنه في حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة تحدد المواجهات.
وستُلعب البطولة من 3 مباريات هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.
وكان الاتحاد السعودي أكد أن النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي جاء بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية، بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.