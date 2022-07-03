اتحاد القدم يوقع اتفاقية شراكة مع شركة SMC

في المقابل قال الرئيس التنفيذي لـ SMC خالد الخضير إن هذه الاتفاقية تدعم تطلعات الشركة في تعاون أكثر تكاملاً في مجال إدارة الأصول الإعلانية وإيجاد مسار عمل سريع وتنافسي لاستقطاب الفرص التسويقية في القطاع الرياضي ودعم حقوقهم وفق أفضل النظم العالمية، موضحًا أن SMC ستسخّر كل إمكاناتها وأصولها الإدارية والفنية وكوادرها المهنية لتحقيق تطلعات الاتحاد السعودي من هذه الشراكة.