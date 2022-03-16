اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يوقع عقد شراكة لبطولاته حتى 2031

وقد صرّح الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بالقول: "نقدّر في الاتحاد هذه الشراكة مع IMG، ونأمل أن يكون لها دور فعّال وكبير وتسويق البطولات وانتشارها بمعايير عالية ورفع قيمة البطولة، ولاسيما أن بطولة الخليج تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين في المنطقة والإقليم. إنَّ هذه الشراكة ستعزز كأس الخليج العربي وتطوره، خاصةً أنها تجذب عشاق كرة القدم لما تمثله لأبناء الخليج العربي من خصوصية، وستدفع البطولة قدمًا إلى الإمام، كما أنها ستشارك في النقلة النوعية التي ستشهدها جميع منافسات الاتحاد في المستقبل".