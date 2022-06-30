اتحاد كأس الخليج يؤكد أحقية البصرة باستضافة "خليجي 25"

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم صباح اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة رئـيـس الاتـحــاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي عقب زيارتها الأخيرة إلى مدينة البصرة، التي ستستضيف منافسات "خليجي 25".
ووفق الموقع الرسمي للاتحاد قدم الأمين العام للاتحاد جاسم سلطان الرميحي شرحاً مفصلاً حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، حيث وضع المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق في المدينة.
وعقب الاطلاع على التقرير؛ أكد المكتب التنفيذي على أحقية البصرة لاستضافة بطولة "خليجي 25" في التاريخ المقرر (6 – 19 يناير 2023) وذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة (20 سبتمبر 2021).
وأشاد رئيس الاتحاد باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي سيجمع أبناء الخليج، وتنتظره الجماهير العراقية على ارضها منذ زمن طويل.
وعبّر عن ثقته التامة بقدرة الاتحاد العراقي لكرة القدم عموماً، ومدينة البصرة خصوصاً، على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة.