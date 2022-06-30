اتحاد كأس الخليج يؤكد أحقية البصرة باستضافة "خليجي 25"

وعقب الاطلاع على التقرير؛ أكد المكتب التنفيذي على أحقية البصرة لاستضافة بطولة "خليجي 25" في التاريخ المقرر (6 – 19 يناير 2023) وذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة (20 سبتمبر 2021).