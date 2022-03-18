اتحاد كرة القدم يعلن فتح التسجيل في دورة الرخصة A1 لمدربي اللياقة البدنية

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة فتح التسجيل في دورة الرخصة (A1) الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية بعد توفر مقاعد متاحة.
وأوضح الاتحاد أن التسجيل سوف يستمر لمدة أسبوع، على أن يغلق يوم الخميس القادم الموافق 24 مارس الجاري، وذلك عند تمام الساعة 10 مساءً.
وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية في تدريبات تحمل السرعة والقدرة في كرة القدم ومتطلبات كرة القدم البدنية والتكليفات الفسيولوجية لكرة القدم.
وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اختتمت في الأيام القليلة الماضية أعمال دورة اللياقة المستوى الأول B الآسيوية والتي أقيمت في الفترة من 24-28 فبراير بمعهد إعداد القادة وبمشاركة 12 مدرباً.
وكشف اتحاد كرة القدم بأن التسجيل سيكون متاح عبر الرابط التالي: https://www.saff.com.sa/tc.php.