احتدام المنافسة على اللقب.. وصراع البقاء يشتعل بين أغلب فرق الدوري

اقتربت مسابقة دوري المحترفين السعودي من الوصول إلى خط النهاية، حيث تتبقى 4 جولات فقط على ختام المسابقة، ومعها ستزداد حدة الإثارة والمنافسة بين جميع الفرق، سواء بالفوز باللقب بالنسبة لفرق الصدارة، أو بالابتعاد عن دوامة الهبوط إلى الدرجة الأولى.
صراع اتحادي - هلالي
رغم انحسار لقب بطل المسابقة بين فرسَي الرهان ناديي الاتحاد والهلال، والذي قد تظهر ملامحه إلى حد كبير خلال لقائهما المرتقب في الجولة المقبلة، إذا ما فاز الاتحاد، وسيتأجّل إلى أجلٍ غير مسمّى إذا فاز الهلال أيضاً في المباراة المؤجلة أمام الاتفاق اليوم، على اعتبار أنه سيقلّص الفارق إلى 3 نقاط معه.
شبح الهبوط
الصراع الحقيقي في البطولة يبدو واضحاً في الجانب الآخر من الجدول، وهو ما يتعلق بشبح الهبوط، إذ إن أغلب فرق الدوري لم تحسم بعد مصير بقائها باستثناء رباعي المقدمة (الاتحاد، الهلال، النصر، الشباب) وفريق ضمك.
فقبل 4 جولات على إسدال الستار على النهاية، لم يبح بعد دوري المحترفين بكل أسراره، حيث لم تتضح الصورة للفرق الثلاثة الهابطة رغم أن فريق الحزم متذيل جدول الترتيب على الورق يعد أول المغادرين، إذ تفصله 10 نقاط عن صاحب المركز الثالث عشر، أول مراكز الأمان.
صحيح أن الصراع المحتدم بين الهلال والاتحاد على لقب دوري المحترفين هذا الموسم يستحوذ على قدر كبير من الاهتمام والأضواء، لكن صراع الهروب من شبح الهبوط في المسابقة نفسها لا يقل سخونة وإثارة عنه في سباق اللقب، فالأمور في قاع الترتيب تبدو مختلفة كلياً، المنافسة على أشدها للبقاء في دوري المحترفين والهروب من الهبوط، لكنها ليست أي منافسة، إذ إن فرقاً عريقة وكبيرة تصارع للحفاظ على تاريخها قبل حاضرها.
طوق النجاة
أشعلت نتائج الجولة الماضية من دوري المحترفين الصراع والمنافسة على البقاء في دوري الأضواء، نظراً لوجود منافسة شرسة حالياً بين عديدٍ من الأندية الباحثة عن طوق النجاة من شبح الهبوط.
معركة البقاء والهروب من الهبوط أصبحت ساخنة جداً بعد نتائج الجولة 26 من دوري المحترفين مع دخول 8 فرق أخرى على خط المنافسة مع الحزم، والباطن، والتعاون أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة، في تلك المعركة الطاحنة للبقاء بدوري المحترفين.
الأهلي في دائرة الخطر
بلغة الأرقام والحسابات الفرق الثلاثة المهدّدة بالهبوط قبل 4 جولات على الوصول لخط النهاية بالترتيب، هي: الحزم 17 نقطة، ثم الباطن 26 نقطة، ثم التعاون أيضاً بـ 26 نقطة، وبنسب مختلفة الفرق التي تحتل من المركز الثالث عشر حتى المركز السادس وهي: الاتفاق 27 نقطة، الطائي، 28 نقطة، الفيصلي والأهلي 29 نقطة، الرائد 30 نقطة، الفتح 32، أبها والفيحاء 33 نقطة.
ويعد الأهلي الفريق الأبرز، الذي يعاني هذا الموسم للبقاء بشكلٍ كبيرٍ بسبب التراجع المثير للدهشة في نتائجه بالنظر إلى اسمه وتاريخه، ورغم أن الأهلي في موقف هو الأفضل حالياً مع منافسيه، لكنه نظرياً ما زال في دائرة الترشيحات للهبوط بعد تعادله الأخير أمام الباطن.