احتدام المنافسة على اللقب.. وصراع البقاء يشتعل بين أغلب فرق الدوري

صحيح أن الصراع المحتدم بين الهلال والاتحاد على لقب دوري المحترفين هذا الموسم يستحوذ على قدر كبير من الاهتمام والأضواء، لكن صراع الهروب من شبح الهبوط في المسابقة نفسها لا يقل سخونة وإثارة عنه في سباق اللقب، فالأمور في قاع الترتيب تبدو مختلفة كلياً، المنافسة على أشدها للبقاء في دوري المحترفين والهروب من الهبوط، لكنها ليست أي منافسة، إذ إن فرقاً عريقة وكبيرة تصارع للحفاظ على تاريخها قبل حاضرها.