احتفلا بطريقة زميلهم المصاب "الشهري" .. لفتة رائعة من " كنو" و "الحمدان"

جاء ذلك خلال لقاء الأزرق أمام الريان القطري، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثانية (دور المجموعات) من دوري أبطال آسيا 2022، والذي انتهى هلاليًا بثلاثية دون مقابل ، تصدر من خلالها المجموعة الأولى.