احتفلا بطريقة زميلهم المصاب "الشهري" .. لفتة رائعة من " كنو" و "الحمدان"

وجدت اللفتة الجميلة التي قام بها لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الهلال محمد كنو وزميله عبدالله الحمدان ، تجاه زميلهم الغائب بداعي الإصابة صالح الشهري ، استحسان وإعجاب الجماهير الهلالية.
جاء ذلك خلال لقاء الأزرق أمام الريان القطري، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثانية (دور المجموعات) من دوري أبطال آسيا 2022، والذي انتهى هلاليًا بثلاثية دون مقابل ، تصدر من خلالها المجموعة الأولى.
الحمدان أحرز هدف الهلال الأول عند الدقيقة 27 واحتفل بطريقته الخاصة ثم أخذ بقميص زميله صالح الشهري المصاب ورفعه ثم قام بتقبيله في لفتة داعمة مميزة منه تجاه زميله الذي أهدى له الهدف.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 احتفل محمد كنو بالهدف الثاني لفريقه الهلال، ومن ثم عبّر بفرحته بطريقة احتفالية زميله صالح الشهري حينما يحرز الأهداف.
يُذكر أن مهاجم الهلال "الدولي" صالح الشهري، قد تعرض للإصابة خلال المباراة الماضية أمام الشارقة الإماراتي، وأكدت الفحوص الطبية إصابته بقطع في وتر القدم.