اختتام دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "B" لمدربي حراس المرمى في الرياض والدمام

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "B" لمدربي حراس المرمى، والتي أقيمت في كل من الرياض والدمام بمشاركة 36 مدربًا.
واحتضنت منشأة الحرس الوطني الرياضية بالقطاع الشرقي في الدمام الدورة؛ حيث حضر الافتتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر، ومحاضر النخبة بالاتحادين الدولي والآسيوي حمد بن عامر اليامي، وبمشاركة 19 مدربًا، فيما احتضن نادي الهلال في الرياض الدورة، بحضور عضو اللجنة الفنية مدير التعليم الدكتور يحيى الشريف، ومحاضر النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاسم بن محمد الحربي، وبمشاركة 17 مدربًا.
وشهدت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية متعلقة بحراس المرمى؛ من بينها تطور حراس المرمى الناشئين، التطور النفسي، اللياقة البدنية وتقييم الأداء والتحليل، فضلًا عن تطبيقات عملية وفنية ومهارية لحراس المرمى، مع تطبيق اختبارات نظرية وعملية.
من جانبه ثمن رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، دور الحرس الوطني ونادي الهلال في استضافة الدورات والمساهمة القيمة في نجاحها.