اختتام دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "B" لمدربي حراس المرمى في الرياض والدمام

واحتضنت منشأة الحرس الوطني الرياضية بالقطاع الشرقي في الدمام الدورة؛ حيث حضر الافتتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر، ومحاضر النخبة بالاتحادين الدولي والآسيوي حمد بن عامر اليامي، وبمشاركة 19 مدربًا، فيما احتضن نادي الهلال في الرياض الدورة، بحضور عضو اللجنة الفنية مدير التعليم الدكتور يحيى الشريف، ومحاضر النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاسم بن محمد الحربي، وبمشاركة 17 مدربًا.