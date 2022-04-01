اختتام موسم مركز التدريب الإقليمي للفتيات في منطقة الرياض

اختتمت إدارة كرة القدم النسائية بالتعاون مع إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موسم مركز التدريب الإقليمي لمنطقة الرياض 2021-2022 تحت 17 عامًا في نسخته الأولى، والذي أقيم في الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 بجامعة الأميرة نورة، بقيادة مدربات سعوديات حاصلات على الرخص التدريبية المعتمدة من الاتحاد، وتحت إشراف مدربة المنتخب الوطني الأول الألمانية مونكيا ستاب.