اختتام موسم مركز التدريب الإقليمي للفتيات في منطقة الرياض

اختتمت إدارة كرة القدم النسائية بالتعاون مع إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موسم مركز التدريب الإقليمي لمنطقة الرياض 2021-2022 تحت 17 عامًا في نسخته الأولى، والذي أقيم في الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 بجامعة الأميرة نورة، بقيادة مدربات سعوديات حاصلات على الرخص التدريبية المعتمدة من الاتحاد، وتحت إشراف مدربة المنتخب الوطني الأول الألمانية مونكيا ستاب.
ويعمل على المركز عدد من الكوادر ذو الكفاءة الإدارية والفنية، لاكتشاف وصقل المواهب وتجهيزها لدعم الأندية والمنتخبات.
وأشادت المدربة الألمانية مونيكا ستاب بالتطور السريع للاعبات خلال فترة البرنامج الذي استمر لمدة ستة أشهر، وأكدت وجود مواهب عدة تحت 17 سنة، كما أثنت مونيكا على جهود المدربات السعوديات خلال مدة البرنامج.
وشهد حفل الختام حضور عضو مجلس الإدارة مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان التي قدمت شكرها للقائمين على مركز التدريب الإقليمي على الجهود التي قدموها خلال فترة البرنامج، كما وجهت جزيل الشكر لجامعة الأميرة نورة على تعاونهم وحسن الاستضافة.
وتم تكريم اللاعبات على كافة جهودهن المبذولة طاول مدة البرنامج، كما تم تكريم الأمهات اللاتي حرصن على التواجد دائمًا في التدريبات لدعم اللاعبات وتشجيعهن.