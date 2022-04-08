اختتام ورشة العمل الفنية لفرق كرة القدم النسائية بالمملكة

اختتمت مدربة المنتخب السعودي الأول للسيّدات مونيكا ستاب، ومساعدة المدرب دنى رجب، ورش عمل فنية مكثفة مع فرق كرة القدم النسائية بمدن الرياض وجدة والدمام؛ إذ تم خلال هذه الورش استعراض ومناقشة ما تم إنجازه مؤخرًا في المعسكرات الداخلية للمنتخب السعودي الأول للسيّدات، بالإضافة إلى المعسكر الخارجي الذي أقيم في جزر المالديف في فبراير 2022م.
وتم خلال ورش العمل مناقشة مدربي الفرق بشكلٍ فردي عن أداء لاعبات الفرق مع المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وكيف يمكن رفع مستوى اللاعبات فنيًّا وبدنيًّا وذهنيًّا؛ استعدادًا للاستحقاقات المقبلة على مستوى المنتخب أو الفرق في مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم للسيّدات.
وأبدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان، سعادتها بما تم خلال ورش العمل، وقالت في تصريح صحفي: "أتقدم بجزيل الشكر إلى كافة الفرق التي شاركت في ورشات العمل الفنية، وأشدد على أهمية التعاون بيننا لتطوير أداء اللاعبات، فنحن نعتبر فرق كرة القدم النسائية نواة المنتخب، وشريكًا أساسيًّا في نجاح كرة القدم النسائية والوصول إلى الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها".
فيما شددت المدربة الألمانية مونيكا ستاب على أهمية هذا النوع من ورش العمل، مشيرةً: "أطلعنا الفرق على الملاحظات الفنية لنا كجهاز فني للمنتخب، واستمعنا إلى وجهات نظرهم حول هذه الملاحظات وسبل تعزيز الجوانب الإيجابية وتلافي الجوانب السلبية، كما أن هذه الورش امتداد لورش عمل سابقة، وبالتأكيد أنها لن تكون الأخيرة، فالفرق هم شركاؤنا في أي نجاح قد يتحقق في كرة القدم النسائية السعودية".