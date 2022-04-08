اختتام ورشة العمل الفنية لفرق كرة القدم النسائية بالمملكة

فيما شددت المدربة الألمانية مونيكا ستاب على أهمية هذا النوع من ورش العمل، مشيرةً: "أطلعنا الفرق على الملاحظات الفنية لنا كجهاز فني للمنتخب، واستمعنا إلى وجهات نظرهم حول هذه الملاحظات وسبل تعزيز الجوانب الإيجابية وتلافي الجوانب السلبية، كما أن هذه الورش امتداد لورش عمل سابقة، وبالتأكيد أنها لن تكون الأخيرة، فالفرق هم شركاؤنا في أي نجاح قد يتحقق في كرة القدم النسائية السعودية".