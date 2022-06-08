الأخضر يختتم معسكر إسبانيا التحضيري بلقاء فنزويلا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب منتجع لافينكا"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.
على صعيد متصل، اكتفى قائد المنتخب الوطني"سلمان الفرج" ببرنامج علاجي مع الجهاز الطبي.