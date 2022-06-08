الأخضر يختتم معسكر إسبانيا التحضيري بلقاء فنزويلا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.