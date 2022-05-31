استبعاد "أمين بخاري" من قائمة الأخضر المتوجّهة إلى إسبانيا

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرفي رينارد"، حارس نادي النصر "أمين بخاري"، من قائمة الأخضر المتوجهة إلى إسبانيا.
وجاء استبعاد بخاري وفقًا لما رفعه الجهاز الطبي بالمنتخب بإصابة اللاعب، بناءً على التقرير الطبي الذي رفعه الجهاز الطبي بنادي النصر.
وغادرت قبل قليل بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة اليكانتي الإسبانية، لتدشين المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو. وسيخوض خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.