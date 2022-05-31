استبعاد "أمين بخاري" من قائمة الأخضر المتوجّهة إلى إسبانيا

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو. وسيخوض خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.