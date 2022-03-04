استدعاء إيغالو إلى تشكيلة نيجيريا تأهبًا لمواجهة غانا

ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات المونديال ليكون أحد خمسة منتخبات أفريقية تشارك في الحدث العالمي المقرّر بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، و18 كانون الأول/ ديسمبر في الدولة الخليجية.