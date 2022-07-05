استعدادًا لبطولة غرب آسيا.. أخضر الطائرة يكسب نظيره المصري

جاءت نتائج الأشواط: 25/27، 25/16، 25/13، 15/25،20/13،15 وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 1 أغسطس القادم.