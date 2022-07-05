استعدادًا لبطولة غرب آسيا.. أخضر الطائرة يكسب نظيره المصري

كسب المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب المنتخب المصري للناشئين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في أولى مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي الذي يقام في القاهرة ويستمر حتى 17 يوليو من الشهر الحالي.
جاءت نتائج الأشواط: 25/27، 25/16، 25/13، 15/25،20/13،15 وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 1 أغسطس القادم.
وجاءت المباراة قوية وسريعة من كلا الفريقين، ومنح مدرب المنتخب، التونسي محمد الشيخ، الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم، وسيخوض الأخضر غدًا الأربعاء مباراة مماثلة مع المنتخب المصري.