استعدادًا للقاء الصين في تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يصل أبوظبي

حطت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت رحالها في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب الصين الخميس المقبل على "ملعب الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار أبوظبي الدولي القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة منير ألفي، ورئيس المراسم بالسفارة محمد المالكي، ومدير العمليات بالخطوط السعودية في الخليج بندر الفوزان.
من جانبه، قدَّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على حُسن الاستقبال، والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها. كما قدَّم المسحل شكره لمدير العمليات بالخطوط السعودية في الخليج بندر الفوزان على التسهيلات الخاصة برحلة الأخضر.