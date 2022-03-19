استعدادًا للقاء الصين في تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يصل أبوظبي

من جانبه، قدَّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على حُسن الاستقبال، والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها. كما قدَّم المسحل شكره لمدير العمليات بالخطوط السعودية في الخليج بندر الفوزان على التسهيلات الخاصة برحلة الأخضر.