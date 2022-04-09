استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا.. "أخضر الشاطئية" يدشِّن تدريباته في معسكر جازان

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته في معسكره المقام حاليًا في منطقة جازان، الذي يستمر حتى 16 من إبريل الجاري استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا في مايو المقبل.

وأدى (أخضر الشاطئية) اليوم السبت أولى تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين، ومطالبتهم بضرورة مضاعفة الجهد والعطاء في الفترة المقبلة لاقتراب انطلاق منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا. بعد ذلك انطلقت الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ثم تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتنفيذ عدد من الجُمل الفنية قبل أن تُختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك قد أعلن قائمة اللاعبين البالغ عددهم (19) لاعبًا، هم: محمد هيازع، محمد العجمي، وليد صفحي،حسام كعمان، خالد وهيب، ماجد شمهاني، رمزي دكمان، أحمد حجيريني، أحمد فقيهي، محمد عماش، علي سليمان، محمد خاتم، سعد العلي، مبارك الدوسري، صالح القرني، وليد اليوبي، مهند الصبحي، يحيى طميحي وفيصل اليامي.