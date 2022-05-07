استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا.. أخضر الشاطئية يدشن معسكر جازان

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في منطقة جازان، والذي يستمر حتى 14 مايو الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا المقرر إقامتها في منطقة جازان في الفترة من 16 إلى 21 مايو الجاري.
وأدى (أخضر الشاطئية)، أولى تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين ومطالبتهم بضرورة مضاعفة الجهد والعطاء في الفترة المقبلة لاقتراب انطلاق منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.
وكان الجهاز الفني بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المعسكر ويبلغ عددهم 18 لاعبًا وهم:
محمد هيازع، محمد العجمي، وليد صفحي، ماجد شهماني، خالد وهيب، يحيى طميحي، مهند الصبحي، وليد اليوبي، محمد خاتم، مبارك الدوسري، سعد العلي، فيصل اليامي، مشاري الدرجم، علي الاصقه، أحمد فقيهي، صالح القرني، أحمد حجيريني، رمزي دكمان.
يذكر أن قرعة البطولة أوقعت (أخضر الشاطئية) في المجموعة B بجانب منتخبي البحرين وفلسطين، فيما ضمت المجموعة A منتخبات كلًا من الإمارات والكويت ولبنان وعُمان.