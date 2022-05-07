استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا.. أخضر الشاطئية يدشن معسكر جازان

محمد هيازع، محمد العجمي، وليد صفحي، ماجد شهماني، خالد وهيب، يحيى طميحي، مهند الصبحي، وليد اليوبي، محمد خاتم، مبارك الدوسري، سعد العلي، فيصل اليامي، مشاري الدرجم، علي الاصقه، أحمد فقيهي، صالح القرني، أحمد حجيريني، رمزي دكمان.